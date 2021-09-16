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وزير الإعلام اللبناني: الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن رفع الدعم عن المحروقات

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الخميس، أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارا بشأن رفع الدعم عن المحروقات.

 

وقال قرداحي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا "إنه تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة"، موضحا أن "شعار الحكومة اقترحه رئيسها نجيب ميقاتي وهو "معا للإنقاذ".

 

وأكد قرداحي أنه "أثناء الجلسة لم يطرح موضوع رفع الدعم عن المحروقات"، متسائلا "من سيرفع الدعم؟ هل يرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك".

 

ونفى قائلا: "كل ما تم تداوله عن خلافات داخل لجنة صوغ البيان الوزاري.. هذا كله غير صحيح وأنفيه نفيا قاطعا، وأنا كنت شاهدا على المناقشات داخل اللجنة، وكما قال الرئيس ميقاتي كانت ايجابية جدا، وفيها محبة وتعاون".

 

وحول دخول المحروقات الإيرانية إلى لبنان، أشار قرداحي إلى أنه "لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، لأن الجلسة كان مخصصة لمناقشة البيان الوزاري الذي سيتلوه الرئيس ميقاتي أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل".

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