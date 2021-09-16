رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

شهدت الساعات الأخيرة لغطا كبيرا حول انتقال عبد الله السعيد قائد المنتخب المصري وقائد بيراميدز إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





عبد الله السعيد يتمسك بالرحيل عن بيراميدز





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن قائد المنتخب الوطني رفض بشكل قاطع البقاء داخل جدران معلب الدفاع الجوي بعد جلسة طويلة جمعت بين اللاعب وأحد المسئولين بالنادى السماوي.





وأكدت مصادرنا أن اللاعب يرغب في اللعب بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وذلك قبل اعتزاله لعب كرة القدم للتمتع بالشعبية الجماهيرية والعودة للتويج بالبطولات، وهو ما افتقده داخل بيراميدز.





سبب غضب السعيد من مسئولى بيراميدز





غضب عبد الله السعيد من مسئولى بيراميدز بسبب عدم اقتناعهم برغبة اللاعب بالإضافة إلى وجود محاولات للضغط على اللاعب من أجل الاستمرار مع الفريق للحاجة إليه في الفترة المقبلة.





ويحاول عبد الله السعيد خلال الساعات المقبلة بتتدخل أحد المسئولين من أجل إقناع الإدارة برحيله خلال الميركاتو الجاري لعدم قدرته على إضافة المزيد خلال المرحلة المقبلة.





وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات في مفاوضات اللاعب مع الإدارة وإنهاء هذا الملف بشكل قاطع عقب قدوم إيهاب جلال وتمسكه باللاعب.



