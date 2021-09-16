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أرتيتا يهين نجم أرسنال

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:30 م
ارتيتا
ارتيتا
وكالات
شدد مدرب فريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، على أنه لم يقدم للألماني بيرند لينو أي ضمانات بشأن موعد عودته لحراسة عرين الفريق اللندني، مشيداً في الوقت نفسه بموقف الحارس بعد استبعاده من لقاء نورويتش سيتي يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان لينو ضمن سبعة تغييرات أجراها أرتيتا خلال فوز آرسنال 1-0 على ضيفه نورويتش سيتي، ليحصد الفريق الملقب بـ"المدفعجية" أول ثلاث نقاط في مسيرته ببطولة الدوري هذا الموسم.

ودفع أرتيتا بحارس المرمى الإنجليزي الشاب آرون رامسدالي ضد نورويتش، ليسجل ظهوره الأول بالدوري مع آرسنال، الذي انضم إليه هذا الصيف قادماً من شيفيلد يونايتد.

وزعمت تقارير في ألمانيا أمس الأربعاء، أنه تم إبلاغ لينو بأنه سيتم استدعاؤه للمشاركة في "ديربي" شمال لندن ضد توتنهام في 26 سبتمبر الجاري، وهو ما نفاه أرتيتا، الذي أشار إلى أن تلك التقارير كاذبة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لأرتيتا قبل مباراة آرسنال مع مضيفه بيرنلي بعد غد السبت، حيث قال: "لا أعرف من أين تأتي تلك (التقارير)"؟!

وأضاف أرتيتا: "أعتقد أنني من اختار الفريق في عطلة نهاية الأسبوع وأحياناً أقرأ أشياء لم أقررها بعد".

وتابع: "إنهم يعطونني أفكاراً على الأكثر، لكن لا شيء آخر لأنني لم أتخذ قراراً ليوم السبت، لذا تخيل (لو كان لدي) مباراة ديربي شمال لندن".

وأوضح أرتيتا: "كان يتعين علينا تغيير شيء ما وقد جاء آرون إلى هنا ليحاول أن يجعلنا في وضعية أفضل، كنا بحاجة لنتيجة إيجابية في ذلك اليوم وقررت أن أدفع به، هذا كل شيء".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد قدم أي تأكيدات إلى لينو بشأن الوقت الذي قد يحصل فيه على فرصة أخرى، أكد أرتيتا: "لا، هذا ما قلته لهم وقلت لحراس المرمى في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، إننا لا نريد فعل ذلك".

وكشف المدرب الإسباني: "ما نريد القيام به هو جودة الأداء، ونطلب منهم اللعب بأفضل طريقة ممكنة، كيف يمكنني ضمان شيء لشخص ما"؟

واختتم أرتيتا تصريحاته قائلاً: "لن يكون ذلك منطقياً مع ما نطالبهم بالقيام به، لذلك فهو على أساس يومي، ما قمت به قبل ثلاثة أشهر في كرة القدم، لا يهم، ولذا المهم ما ستفعله اليوم وغداً، وهذا كل شيء".

الكلمات المفتاحية

مباراة آرسنال لينو رياضة الدوري الأنجليزي الممتاز ارتيتا

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