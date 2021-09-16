طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 332 ألف

كشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 332 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر.





وساهم إعصار أيدا في زيادة طلبات إعانة البطالة إذ ألحق ضررا بإنتاج الطاقة في الخليج الأمريكي وتسببت بانقطاع الكهرباء في لويزيانا.



