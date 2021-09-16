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إصابة محمد عز بفيروس كورونا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:17 م
محمد عز
محمد عز
مي مرسي
أعلن الفنان محمد عز إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "عز" قائلا: "إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا".

وكانت آخر أعمال محمد عز مشاركته في فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.

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