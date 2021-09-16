بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

وذكرت أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.







فيما نوهت إلى نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة بداية من غدًا الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021م وحتى الأربعاء 22 من الشهر ذاته.وحذرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الخميس، بأنه اعتبارًا من الأحد المقبل 19 سبتمبر الجاري سيشهد الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء من درجتين إلى 4 درجات مئوية، كما كشفت عن احتمالية فرص سقوط أمطار خفيفة بداية من غدًا الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 20%.وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، فيما يعتدل الطقس ليلًا على كافة الأنحاء.