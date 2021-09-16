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ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:59 م
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للكابتن حسام البدري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء المستوى.

 

تشكيل المنتخب المصري تحت قيادة كيروش

 

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب المصري تحت قيادة كيروش بالتشكيل التالي :

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ، أحمد حجازي ، محمود الونش ، أحمد أبوالفتوح

خط الوسط : عمرو السولية ، طارق حامد ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد ، محمد شريف

 

ومن المنُتظر أن يتم تقديم كيروش في مؤتمر صحفي يوم غدًا الخميس قبل قيادته المنتخب في مباراتي ليبيا خلال شهر أكتوبر القادم.

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