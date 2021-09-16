ضربة موجعة لمانشستر يونايتد.. كافاني يغيب عن مواجهة وست هام

سيستمر غياب إدينسون كافاني عن مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع ولن يلحق بمباراة وست هام، حيث لا يزال يتعافى من إصابته.

وقد يبدأ اللاعب التدرب نهاية الأسبوع على أمل العودة للعب في كأس الرابطة في وسط الأسبوع.

وأعرب مدرب يونايتد أولي سولشاير عن أمله في عودته سريعاً لدعم الفريق كما فعل الموسم الماضي الذي سجل فيه 17 هدفاً.

وقال: "كان له أثر كبير نهاية الموسم، حيث كان في لياقته وبلا إصابات، الآن أعتقد أننا لكي نستطيع أن نحصل على 100% من إدينسون علينا الانتظار حتى يتعافى تماماً وعدم الضغط عليه، لدينا فريق متكامل وبالتالي لا يجب المجازفة مع أحد".

وأضاف: "إنه يعمل بشكل قوي لكي يعود مرة أخرى إلى الملعب".