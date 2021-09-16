بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد أن قرر الاستقالة.





شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك





وقام أسامة نبيه بتقديم استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "مع كل الاحترام للكابتن اسامه نبيه لكن تقديم الاستقالات لا يكون عبر وسائل الاعلام".

وهناك حالة من التوتر في نادي الزمالك خلال الأيام الماضية على الرغم من التتويج ببطولة الدوري، بسبب عدم حصول عدد كبير من اللاعبين على مستحقاتهم.







