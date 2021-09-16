مرشح رئاسة سموحة: سأفتح ملفات سانتوريني والإصلاح الزراعي وميزانية الفريق الأول









أكد محمد السيد مجاهد، والذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة، أن رئاسة مجلس إدارة النادي هدفه، وأنه يواصل السباق الانتخابي، لنيل شرف خدمة أعضائه في دورته 2021-2025 .





وخاطب "مجاهد" أعضاء النادي، في بيان صحفي، صادر عن المركز الإعلامي لحملته الانتخابية، اليوم الخميس، قائلا: "أعلم جيدًا حجم التحديات، والمسئولية، والمصاعب التي تواجهني، وتواجه نادينا العريق، وتعلمون معي، ما يُحاك بي، من أقاويل، وشائعات مغرضة ، هدفها النيل مني، ومن سمعتي "





وأضاف مجاهد، "أؤكد لجميع أعضاء النادي أن مسئوليتي نحوكم، تُحتم على أن لا أتجاهل واقع نادينا المرير، على المستويات: الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، حيث تبدلت أحواله، وتغيرت بشكل ملحوظ للكافة، خلال الآونة الأخيرة، وباتَ يحتاج للمكاشفة والمسائلة الحازمة، والصارمة، وهو ما سأعدكم بحدوثه " .





ولفت "مجاهد" في بيانه، إلى أنه يحمل لأعضاء نادي سموحة، برنامجا طموحا، يحمل فكرًا جديدًا، وشعار "التغيير"، سيليق بكم، حيث يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية سواء .





ووعد "مجاهد" أعضاء النادي بفتح كافة الملفات وإيجاد حلولا فعالة وعاجلة لها منها: "مشروع سانتورينى، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة، التي تُنفق على فريق الكرة الأول، دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء، منها: الاشتراك، ومصروفات الألعاب، نهايكم عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وانعدام صيانها " .



