المنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في دافوس خلال يناير 2022

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس إنه سيعقد في منتجع دافوس الواقع في جبال سويسرا العام القادم في الفترة بين 17-21 يناير، ليعود إلى صيغته كاجتماع مباشر بين قادة عالميين ورؤساء شركات.





وقال منظمو المنتدى في بيان إن الاجتماع سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصالح، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا.



