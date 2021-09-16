لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو يتعافى أسرع من المتوقع

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس 16 سبتمبر، إن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط، وهو ما يرجع بالأساس إلى حملة تطعيم سريعة سمحت بإعادة فتح قطاعات كبيرة من الاقتصاد.





وأضافت لاغارد في كلمة أن من المتوقع الآن أن يعود الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل نهاية العام وإن لم يتعاف اتجاه النمو تماما بعد.