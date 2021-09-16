حسين زين يلتقي وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية بدولة كازاخستان

استقبلت مساء اليوم الخميس، وزيرة الاعلام والتنمية المجتمعية عايدة بالاييفا، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بمبنى الوزارة بمدينة نور سلطان بكازاخستان، بحضور المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو آسيوي بدولة كازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.





وأكدت الوزيرة أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام، هذا الصرح الإعلامي الكبير، والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به، ومع ضرورة تفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، مؤكدة على أهمية تفعيل التبادل البرامجي.





وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام في التنمية المجتمعية، وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية، تحقق المزيد من الوعي المجتمعي، وتنوير العقول، خاصة لدى الشباب؛ حيث تطابقت وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي، في مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف تغييب العقول.



