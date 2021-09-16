قرارت مهمة من وزير التعليم العالي بشأن القبول بالجامعات الخاصة

وانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:

ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:











- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.





- هندسة، طب بيطري: 75%.





- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.





- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.





- باقي التخصصات 55%.

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة.أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.- الطب البشري: 90%.ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.رابعًا: بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.