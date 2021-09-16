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نقيب أطباء الأسنان يكشف تفاصيل لائحة الأسعار الاسترشادية (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:04 م
الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل
داليا الحسين
قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان إن أطباء الأسنان يتفاوتون حتى الآن حول تسعير تكاليف المهنة بسبب وجود مصاريف ثابتة ومصاريف متغيرة حسب علاج كل مريض.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم عمل 4 أسعار متوسطة بحيث تتفاوت مع المنطقة وحجم العيادة على أن يختار الطبيب ما يتناسب من الفئات الأربعة.

وأضاف أن جدول الأسعار يشتمل على العديد من البنود ويوجد إلتزام من عدد من الأطباء ولكن لم يتم التعميم لأن التجربة مازالت جديدة ونسعى للوصول إلى حل مرضي في ظل عدم وجود حل قانوني لإلزام الأطباء بأسعار معينة للخدمات.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان نحتاج سنة لتطبيق الأسعار الاسترشادية ويتم تعميم التجربة خاصة أن السوق يعد حرا ولا توجد ضوابط لأسعار الخدمات التي تختلف من طبيب لآخر.

الكلمات المفتاحية

لائحة طب الاسنان الدكتور إيهاب هيكل

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