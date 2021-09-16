Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:05 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا الجمعة

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس لطيف رطب من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الجمعة

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حرارة الغد الطقس الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ 34 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

طقس ناري.. "الأرصاد" تعلن درجات حرارة غدا الجمعة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

أمطار في هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس (تفاصيل)

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:41 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

06:50 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements