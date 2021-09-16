بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الجمعة



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس لطيف رطب من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الجمعة



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ امتار والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الجمعة



وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة