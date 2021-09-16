الشيخ أيوب الياباني: صورة الإسلام ليست جيدة باليابان واعتنقته بسبب كتاب (فيديو)

قال الشيخ أيوب الياباني، الطالب في كلية الدراسات العلوم بجامعة الأزهر، إنني قرأت كتبًا كثيرة عن الإسلام ولما قرأت أحد الكتب الذي كان يتناول العقيدة الإسلامية اقتنعت بالدين وأعلنت إسلامي، مضيفًا أحب مصر وأعشق العيش بها.



وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" من اليابان مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر" المذاع على قناة "صدى البلد": تزوجت من فتاة مصرية، درست اليابانية وتتحدث بها بشكل جيد، مضيفًا أن الكشري أكلته المفضلة، التي يحرص على تناولها عند القدوم إلى مصر.



وتابع الطالب في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة المصرية أقوى من اليابانية، وهذا سر حبي لها، مضيفًا أن صورة الإسلام في اليابان ليست جيدة نتيجة قلة المعرفة عن الدين الإسلامي: سأحاول تغيير الصورة الذهنية عن الإسلام في اليابان.