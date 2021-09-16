Advertisements

الشيخ أيوب الياباني: صورة الإسلام ليست جيدة باليابان واعتنقته بسبب كتاب (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:07 م
الشيخ أيوب الياباني
الشيخ أيوب الياباني
داليا الحسين
قال الشيخ أيوب الياباني، الطالب في كلية الدراسات العلوم بجامعة الأزهر، إنني قرأت كتبًا كثيرة عن الإسلام ولما قرأت أحد الكتب الذي كان يتناول العقيدة الإسلامية اقتنعت بالدين وأعلنت إسلامي، مضيفًا أحب مصر وأعشق العيش بها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" من اليابان مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر" المذاع على قناة "صدى البلد": تزوجت من فتاة مصرية، درست اليابانية وتتحدث بها بشكل جيد، مضيفًا أن الكشري أكلته المفضلة، التي يحرص على تناولها عند القدوم إلى مصر.

وتابع الطالب في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة المصرية أقوى من اليابانية، وهذا سر حبي لها، مضيفًا أن صورة الإسلام في اليابان ليست جيدة نتيجة قلة المعرفة عن الدين الإسلامي: سأحاول تغيير الصورة الذهنية عن الإسلام في اليابان.

الكلمات المفتاحية

كتب الفقه اليابان الشيخ أيوب الياباني الاسلام

أخبار تهمك

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعة

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: الأزهر سيظل حاميا للقيم المجتمعية (صور)

المشاركون بمؤتمر "خريجي الأزهر": تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية ضرورة

"الطيب": مصر مؤهلة لحمل رسالة "الجامعات الأفريقية" إلى قارات العالم أجمع

يخاطب القلب والروح.. سائحة ألمانية تشهر إسلامها بمنطقة وعظ البحر الأحمر (صور)

وكيل الأزهر: لا نتأخر عن دعم الطلاب الوافدين

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:41 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

06:50 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements