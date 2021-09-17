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9 رسائل من "البيئة" بشأن الاتفاقية الوزارية لإدارة تلوث الهواء

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بين وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال توقيع الاتفاقية الوزارية:

١-مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" يعد من أهم وأكبر المشاريع التي تم البدء بها وصياغتها من قبل وزارة البيئة.

٢-بذل العديد من الجهود والتنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية للخروج بالمشروع على أرض الواقع فى ظل دعم رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي له منذ عامين.

٣- توجيه الشكر لكل ممثلي الوزارات والمحافظين وهيئة النقل العام باعتبارهم شركاء في كل مكون من مكونات المشروع والعمل على وضع وإتاحة كافة البيانات والتفاصيل الموجودة للعمل على نجاح المشروع.

٤-الهدف الإنمائي لهذا المشروع يتمثل فى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

٥-وزارة البيئة ستكون هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق مع وبين جميع الوزرات والهيئات المعنية والمشاركة في التنفيذ، وأي جهات أخرى من المحتمل أن تنضم إلى المشروع فيما بعد، وذلك وفقا لما هو وارد بالاتفاقية.

٦- بموجب هذه الاتفاقية سيتم انشاء "لجنة تسيير المشروع" تقوم بتوجيه ومتابعة تنفيذ أعمال المشروع، كما ستقوم بدور مهم في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة. كما ستكون اللجنة مسؤولة عن الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة تقدم سير العمل من أجل تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.

٧-بموجب الاتفاقية يتم إنشاء وحدة لتنسيق المشروع بوزارة البيئة وتقوم هذه الوحدة بضمان تنفيذ المشروع وفقًا لاتفاقية القرض ولوثيقة المشروع وللأدلة الخاصة بالتنفيذ.

٨-إنشاء وحدة تشاورية للتنسيق الفني لتحقيق التكامل بين المكونات المختلفة للمشروع وتوحيد توجهات التنفيذ من أجل تعظيم الاستفادة من موارد المشروع ومساعدة وحدة تنسيق المشروع والوحدات الفنية في اتخاذ القرارات التنفيذية.

٩-المشروع يتألف من خمس مكونات رئيسية يمثل المكون الأول فيها تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل والمكون الخامس إدارة المشاريع والرصد والتقييم.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة مشروع تلوث الهواء بوابة الفجر آلفجر

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