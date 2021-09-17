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بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون.. تعرف على دور مصر في هذه القضية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ألقى الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة كلمة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الإحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يُقام هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال الحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا".

وترصد "الفجر" في السطور التالية دور مصر في الحفاظ على طبقة الأوزون:
١-وافقت مصر على صياغة تعديل كيجالي الذي جرى إقراره خلال اجتماع الأطراف الثامن والعشرين الذي عُقد بمدينة كيجالي - رواندا.

٢- كمًا سعت مصر لاستكمال إجراءات التصديق على هذا التعديل.

٣-تقوم مصر بتجميد الاستهلاك السنوي للمواد السامة بحلول عام 2024.

٤-كما تقوم مصر بالبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك المواد الضارة بنسبة 10 % بحلول عام 2029.

٥-نجحت مصر في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون.

٦-اجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضها الإلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال.

٧-حرصت الوزارة في مجال التبريد والتكييف والعزل الحراري على بناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية.

٨-تمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر.

٩-منع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة.

١٠-تقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية

١١-مراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية.

١٢-إعداد دليل بيئي عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية في مهن التبريد والتكييف والعمل على تطوير مناهج التعليم الفني وتحديث مراكز وورش التدريب المهني والتعليم الفني لأقسام التبريد والتكييف.

١٤-إنشاء نظام لإصدار شهادات مزاولة مهن التبريد والتكييف للفنيين ومراكز الخدمة لمواكبة التحديات المصاحبة لاستخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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حماية الاوزون بوابة الفجر آلفجر

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