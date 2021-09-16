Advertisements

أول تعليق لرئاسة الجمهورية على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:21 م
سد النهضة
سد النهضة
شيماء حسن
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن مجلس الأمن أكد في بيانه ضرورة عودة إثيوبيا للمفاوضات مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد وتشغيل ملء السد، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت فيما يخص هذا الملف.

وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس أن صدور هذا البيان يدعم الموقف المصري وله دلالة إيجابية حول دور المجتمع الدولي، مشددًا على أن كل ما تطالب به مصر هو التوصل لاتفاق ملزم في وقت زمني محدد.

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن يسعى إلى إنهاء هذه القضية ويحث الأطراف على العودة إلى بؤرة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق شامل وعادل وفي وقت زمني معقول، مستطردًا "مضى على هذه القضية حوالي 10 سنوات من التفاوض والصبر الكبير من مصر والتفهم".

وتابع: "نريد تطبيق مبادئ القانون الدولي على هذه القضية، والأخوة في إثيوبيا لهم الحق في التنمية ولكن هناك 120 مليون في مصر والسودان من المواطنين لهم الحق في الحياة ولهم حقوق مكتسبة تاريخية وفق قواعد القانون الدولي الذي يحكم مسألة الأنهار الدولية".

واستطرد: "نأمل خير في الفترة القادمة، ولا نريد أن نسابق الأحداث وفي الفترة القادمة سنرى تفعيل هذا الأمر من قبل الجانب الإثيوبي، ولكن يجب أن نؤكد أن خطوة مجلس الأمن بصدور هذا البيان خطوة مهمة وتعكس للعالم كله أن المجتمع الدولي الممثل في أعضاء مجلس مهتم بهذه القضية وهناك جدية على المستوى العالمي بهذه القضية وهو شيء إيجابي".

الكلمات المفتاحية

مستوى عالمي مجلس الامن سد النهضة رئاسة الجمهورية بيان

أخبار تهمك

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ 34 دقيقة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: نتوقع جدية إثيوبيا في المفاوضات المقبلة

برلماني يدعو مصر والسودان للتمسك بمشروع القرار المقدم بمجلس الأمن

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

أثبتنا حسن النية في التفاوض.. رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة

سامح شكرى يؤكد لمندوبى روسيا والصين بمجلس الأمن ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة

حوار| السفير إبراهيم الشويمي: قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت.. وكل الخيارات مفتوحة أمام مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:41 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

06:50 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements