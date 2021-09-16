أول تعليق لرئاسة الجمهورية على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن مجلس الأمن أكد في بيانه ضرورة عودة إثيوبيا للمفاوضات مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد وتشغيل ملء السد، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت فيما يخص هذا الملف.



وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس أن صدور هذا البيان يدعم الموقف المصري وله دلالة إيجابية حول دور المجتمع الدولي، مشددًا على أن كل ما تطالب به مصر هو التوصل لاتفاق ملزم في وقت زمني محدد.



وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن يسعى إلى إنهاء هذه القضية ويحث الأطراف على العودة إلى بؤرة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق شامل وعادل وفي وقت زمني معقول، مستطردًا "مضى على هذه القضية حوالي 10 سنوات من التفاوض والصبر الكبير من مصر والتفهم".



وتابع: "نريد تطبيق مبادئ القانون الدولي على هذه القضية، والأخوة في إثيوبيا لهم الحق في التنمية ولكن هناك 120 مليون في مصر والسودان من المواطنين لهم الحق في الحياة ولهم حقوق مكتسبة تاريخية وفق قواعد القانون الدولي الذي يحكم مسألة الأنهار الدولية".



واستطرد: "نأمل خير في الفترة القادمة، ولا نريد أن نسابق الأحداث وفي الفترة القادمة سنرى تفعيل هذا الأمر من قبل الجانب الإثيوبي، ولكن يجب أن نؤكد أن خطوة مجلس الأمن بصدور هذا البيان خطوة مهمة وتعكس للعالم كله أن المجتمع الدولي الممثل في أعضاء مجلس مهتم بهذه القضية وهناك جدية على المستوى العالمي بهذه القضية وهو شيء إيجابي".

