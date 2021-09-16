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بسام راضي: رئيس الحكومة الليبية يتطلع لنقل تجربة مصر لتنمية بلاده

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بسام راضي
بسام راضي
شيماء حسن
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته إلى مصر أكد على أن الدولة المصرية اختلفت على الصعيد التنموي والخدمات، ورصد حجم تطور الكبير والهائل وأبدى رغبته في نقل هذه التجربة وخبرة الشركات المصرية وجزء من رؤية الرئيس إلى الشعب الليبي.

وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس أن هناك آلية مشتركة ومجهود كبير وسيكون هناك لقاءات تجمع رئيس الوزراء الليبي مع عدد من المسئولين المصريين والشركات لنقل هذه التجربة إلى ليبيا الشقيقة.

وتابع "ما يريده الدبيبة يعكس رغبته في تطوير الأمور في ليبيا من حيث الخدمات والبنية التحتية ويتطلع إلى أن التجربة المصرية الملهمة يتم الاستفادة منها لنقلها، والرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن يد مصر ممدودة بالخير والتعاون والبناء والنماء من أجل استعادة كل الدول لقوتها لأن عودة ليبيا وغيرها من الدول لقوتها أكيد سيكون فيه قوة للمنطقة العربية كلها".

الكلمات المفتاحية

ليبيا رئاسة الجمهورية بسام راضي الرئاسة الدبيبة اخبار مصر

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