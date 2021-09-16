Advertisements

متحدث الكهرباء: الطاقة المتجددة وفرت لنا 750 ألف طن بترول (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الطاقة المتجددة وفرت 750 ألف طن بترول، وساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.2 مليون طن، وهذا مؤشر هام على زيادة مشاركة الطاقات المتجددة، فيما يسمى بمزيج الطاقة.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حواء الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر حققت انجازًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، خاصة أنه الطاقة المتجددة تشكل 20% من اجمالي الطاقة المستخدمة، ومن المخطط أن ننتج 6 آلف ميجا وات من الطاقة المتجددة التي تشكل الشمس والرياح خلال هذا العام، مع أدخال مشروعات جديدة منه الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا يعكس اهتمام مصر بخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن مباردة "حياة كريمة" عظيمة جدًا، وستنقل قرى مصر نقلة نوعية تماثل المدن، من حيث نوعية البينية التحتية والخدمات، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 1500 قرية بتكلفة تقدر بـ24 مليار جنيه لقطاع الكهرباء فقط.

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية اخبار مصر

أخبار تهمك

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 6 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ 12 دقيقة

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 18 ساعة

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يجدد عقود 3 لاعبين

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء محطة كهرباء من طاقة الرياح

"الكهرباء": بإمكان مصر إنتاج 90 ألف ميجا وات من الشمس والرياح

"حمزة": إشادة سيناتور أمريكي بإنشاء مصر أكبر محطة طاقة شمسية جعلني أشعر بالفخر

الطاقة العالمي: 30 مليار دولار حجم استثمارات مصر في الكهرباء (فيديو)

مشروع جديد بنظام BOO.. تعرف على خطة الحكومة للاستفادة من طاقة الرياح

لبنى عسل: مجمع بنبان للطاقة الشمسية يوفر 90% من كهرباء السد العالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

06:41 م

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

07:43 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements