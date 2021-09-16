متحدث الكهرباء: الطاقة المتجددة وفرت لنا 750 ألف طن بترول (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الطاقة المتجددة وفرت 750 ألف طن بترول، وساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.2 مليون طن، وهذا مؤشر هام على زيادة مشاركة الطاقات المتجددة، فيما يسمى بمزيج الطاقة.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حواء الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر حققت انجازًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، خاصة أنه الطاقة المتجددة تشكل 20% من اجمالي الطاقة المستخدمة، ومن المخطط أن ننتج 6 آلف ميجا وات من الطاقة المتجددة التي تشكل الشمس والرياح خلال هذا العام، مع أدخال مشروعات جديدة منه الطاقة المتجددة.



ولفت إلى أن مصر أصبحت تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا يعكس اهتمام مصر بخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.



وأشار إلى أن مباردة "حياة كريمة" عظيمة جدًا، وستنقل قرى مصر نقلة نوعية تماثل المدن، من حيث نوعية البينية التحتية والخدمات، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 1500 قرية بتكلفة تقدر بـ24 مليار جنيه لقطاع الكهرباء فقط.

