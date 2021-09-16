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تعليق ناري من مصطفى بكرى على تعليق جزء من المعونة الأمريكية لمصر (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:02 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، سعي الإدارة الأمريكية لمنح مصر 170 مليون دولار من المعونة الأمريكية وتعليق نحو 130 مليون دولا، لحين تستوفي الحكومة المصرية شروط ما وصفته حقوق الإنسان، معربا عن دهشته من هذا الأمر.

وقال، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “ًصدى البلد”، اليوم الخميس إن أمريكا اشترطت أن يصرف 170 مليون دولار في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود، منوها بأن مسئول في الخارجية قال إن إبرز الشروط التي وضعتها أمريكا للإفراج عن باقي المعونة يتعلق بالقضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وأسقاط الاتهامات عنهم، معلقا: "يعنى بيتكلموا عن تدخل مباشر في شؤون القضاء.. وأمريكا حددت كمان 16 شخص تريد الإفراج عنهم.

وأعرب الإعلامي عن دهشته من هذا القرار لكون مصر منذ أيام أعلنت عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتضمن ملاحظات الجميع.

ووجه رسالة للاذعة للإدارة الأمريكية “عيب تقعدوا مع مسئولين مصريين وتفرضوا انكوا تفرجوا عن 16 اسم هما شغالين معاكوا ولا ايه،انظر في المرأه وشوفوا اللى انتوا بتعملوه في افغانستان”.. مش عارف نعمل ايه مع امريكا براحة علينا شوية”، مشيرًا إلى ان مصر دولة تتعامل بشفافية وإنسانية وتسعى بشكل دؤوب لإنهاء كافة الملفات العالقة بما يتضمن الدستور والقانون.

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري المعونة الامريكية اخبار مصر

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