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الزمالك يجدد عقود 3 لاعبين

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:01 م
تجديد عقود 3 لاعبين من الزمالك
تجديد عقود 3 لاعبين من الزمالك
رامي بشاي
قام الثلاثي حمدي علاء وسيد عبدالله “نيمار” وأحمد زكي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتوقيع على عقود جديدة مع النادي.

ووقع الثنائي أحمد زكي وسيد عبدالله “نيمار” لمدة 4 مواسم قادمة، بينما وقع حمدي علاء لمدة 3 مواسم.

وقام الثلاثي بالتوقيع في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والاستاذ محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة.

الكلمات المفتاحية

تجديد عقود الزمالك يجدد الزمالك الإتربي

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