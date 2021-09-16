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متحدث الرئاسة: لقاء "السيسي" مع العاهل البحريني كان أخويًا ووديًا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:06 م
السيسي وعاهل البحرين
السيسي وعاهل البحرين
شيماء حسن
كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، كواليس زيارة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس أن هذه الزيارة تأتي امتداد لسلسة اللقاءات التي تجمع الرئيس بملك البحرين وفيه تفاهم كبير بين الزعيمين وفيه تطابق في كل الأمور سواء الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اللقاء كان أخويًا ووديًا وتم استعراض مجمل العلاقات بيم البلدين وتم التطرق إلى أهم القضايا في المنطقة والتأكيد على المبادئ الثابتة التي تسعى إليها كل من مصر والبحرين والتي تتمثل في إقامة الحكومة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة وعودة كل الدول العربية التي تعاني من تحديات ومشاكل ورفض أي تدخلات خارجية والتمسك بوحدة الدول العربية مع تأكيد العاهل البحريني على دعمه الكامل للموقف المصري والسوداني في قضية السد الإثيوبي.

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لقاء العاهل البحريني السيسي يحقق امنية حدادة

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