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البرازيل تسجل 14 ألفًا و780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
 أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، اليوم الخميس، تسجيل 800 حالة وفاة، و14 ألفًا و780 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 588 ألفًا و597 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 21 مليونًا و34 ألفًا و610 إصابات.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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