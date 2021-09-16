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حسين هريدي: العلاقات المصرية الليبية تشهد صفحة جديدة (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:10 م
السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي
كساب أحمد

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن توقيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الديبية، على محضر الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية، سيكون له دور كبير في إعادة تشييد وبناء ليبيا.

وأضاف السفير حسن هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مليون عامل مصري سيشاركون في إعادة إعمار ليبيا من خلال إقامة مشروعات قومية، لافتا أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات من خلال السنوات الماضية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، الأشقاء في ليبيا يتطلعون إلى مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا لنقل التجربة المصرية إليهم، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية بعد 10 سنوات، يعكس حرص كلا من مصر وليبيا على فتح صحفة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

رئيس حكومة الوحدة الليبية الوحدة الوطنية الليبية

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