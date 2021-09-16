"695 مليون جنيه".. أرباح هيئة التنمية السياحية خلال عام

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها أن الهيئة العامة للتنمية السياحية حققت إيرادات وصلت إلى 879 مليون جنيه بصافى أرباح بلغ 695 مليون جنيه، ووافق وزير السياحة والآثار على اعتماد الحساب الختامي والمركز المالي المعدل للهيئة عن السنة المالية 2020/2021 المنتهي في 30/6/2021.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مساء اليوم الخميس الماضي، برئاسة الوزير و بحضور اللواء محافظ أسوان، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.





واستعرض سراج سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بعض إنجازات السنة المالية 2020/2021 المنتهي في 30/6/2021، وإضافة 2469 غرفة فندقية جديدة و5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، وإجراء 773 مراجعة بيئية و597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية وقيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والاسترداد.



