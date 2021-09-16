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بكري: بيان مجلس الأمن خطوة مهمة بمعركة التفاوض مع إثيوبيا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:13 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على البيان الذي صدر من مجلس الأمن الدولي الذي يحث مصر وأثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن السد الأثيوبي وبأسرع وقت ممكن قائلًا إنه يمثل خطوة مهمة في معركة التفاوض مع أديس أبابا رغم أن البيان لم يرتقي إلى القرار.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن البيان مكسب كبير في معركة التفاوض لذا مصر والسودان رحبت به، منوها بأن هناك قناعة لدى المجتمع الدولي بأن يلزموا إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم.

وتابع عضو مجلس النواب أن إثيوبيا تتهرب من تلك الاتفاقيات على قواعد المليء والتشغيل، معربا عن تمنيه أن يكون بداية حقيقية لتحقيق الهدف المطلوب وهو الحفاظ على حياة المصريين مع الحفاظ على حق إثيوبيا في التنمية.

الكلمات المفتاحية

مجلس الامن سد النهضة اثيوبيا

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