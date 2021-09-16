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أزارو يتحدث عن مواجهة الهلال المرتقبة بالدوري السعودي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:12 م
وليد ازارو
وليد ازارو
علي نبوي
تحدث المغربي وليد أزارو محترف الاتفاق عن مباراة فريقه بعد غدٍ السبت أمام مضيفه الهلال ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

أزارو قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السبت :"مواجهة الهلال مثلها مثل كل المواجهات، وخلال الأيام الماضية تدربنّا جيداً حتى نكون على خير استعداد بمعاونةالجهاز الفني، والذي أعطانا التعليمات التي ستساعدنا بإذن الله لتقديم مباراة متميزة".

وأضاف:" سنبذل كل ما لدينا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهيرنا ونسعدهم بنتيجة لمصلحتنا".

الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 6 نقاط جمعهم من 4 مواجهات.

الكلمات المفتاحية

وليد ازارو رياضة الاتفاق اخبار الرياضة

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