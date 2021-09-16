Advertisements

قرار جمهوري بنقل تبعية التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلع وزير السياحة والآثار أعضاء مجلس إدارة الهئية العامة للتنمية السياحية، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

ونص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. 

ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي.

الكلمات المفتاحية

هيئة التنمية السياحية مصر السياحة التنمية السياحة الاثار

أخبار تهمك

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجدد عقود 3 لاعبين

منذ ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ 14 دقيقة

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 9 ساعات

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ ساعتين

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع العقد التنفيذي لاتفاقية منحة بـ30 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في 9 مناطق

مصر تشارك فى فعاليات مؤتمـر الاسكان العـربي الخــامس في البحرين

مستجدات كورونا ومد مهلة التصالح في البناء.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

بالتعاون مع السياحة والآثار.. "الإسكان" تتابع خطط التنمية بساحل البحر الأحمر

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير السياحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

06:41 م

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

07:43 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements