قرار جمهوري بنقل تبعية التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان

أطلع وزير السياحة والآثار أعضاء مجلس إدارة الهئية العامة للتنمية السياحية، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ونص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية.





ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي.