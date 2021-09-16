هبة جمال الدين: وجود خانة الديانة بالبطاقة "مالهاش علاقة بالمواطنة" (فيديو)

قالت الدكتورة هبة جمال الدين مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي إن الحديث عن حذف خانة الديانة من البطاقة سيقود لتطورات جديدة تتعلق بمطالبات بشكل الزي والنقاب والحجاب ودور العبادة والزواج مما سيؤدي إلى أزمات وربما عنف.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمر بسيط مثل حذف خانة الديانة من الممكن أن يؤدي إلى أزمات كبيرة فوجود خانة الديانة في البطاقة لا علاقة لها بمفهوم المواطنة.



وتابعت الدكتورة هبه جمال الدين مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي أن رد وزير العدل كان واضحا فنحن لسنا في رفاهية الحديث عن هذا العبث أو الرد عليه.

