Advertisements

هبة جمال الدين: وجود خانة الديانة بالبطاقة "مالهاش علاقة بالمواطنة" (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:15 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قالت الدكتورة هبة جمال الدين مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي إن الحديث عن حذف خانة الديانة من البطاقة سيقود لتطورات جديدة تتعلق بمطالبات بشكل الزي والنقاب والحجاب ودور العبادة والزواج مما سيؤدي إلى أزمات وربما عنف.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمر بسيط مثل حذف خانة الديانة من الممكن أن يؤدي إلى أزمات كبيرة فوجود خانة الديانة في البطاقة لا علاقة لها بمفهوم المواطنة.

وتابعت الدكتورة هبه جمال الدين مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي أن رد وزير العدل كان واضحا فنحن لسنا في رفاهية الحديث عن هذا العبث أو الرد عليه.

الكلمات المفتاحية

هبة جمال الدين خانة الديانة بطاقة

أخبار تهمك

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ ساعتين

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 6 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ 12 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يجدد عقود 3 لاعبين

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"أزهري" يطالب بإلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية لمحاربة التطرف

إسماعيل نصر الدين: 590 برلمانيًا سيوافقون على حذف خانة الديانة من البطاقة

مقدم مشروع قانون حذف خانة الديانة: هوية المواطن الدينية تخصه فقط

عضو الشؤون الإسلامية: نرفص حذف خانة الديانة من البطاقة

الشيخ مظهر شاهين: أؤيد حذف خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي

مفاجأة.. تعرف على عدد النواب الموافقين على حذف 'الديانة' من البطاقة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

06:41 م

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

07:43 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements