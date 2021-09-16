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الرئاسة: مقابلة الرئيس و"بينيت" أكدت على تثبيت الهدنة مع فلسطين

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكدت على تثبيت الهدنة مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس أن القمة الثلاثية الأردنية الفلسطينية كانت هامة ووضعت خارطة للتعامل في الفترة الحالية وفي المستقبل القريب وكان هناك تركيز على تثبيت الهدنة ونجاح في تثبيت الوضع ووقف العنف.

وأشار إلى أنه خلال هذه القمة تم التأكيد على ضرورة تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف مع إسرائيل وأمريكا والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي من أجل تثبيت الهدنة وحشد الموارد في دعم المبادرة المصرية لإعادة الاعمار ولاسيما وأن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء بإزالة المخلفات والركام الناتج عن حرب مايو الماضي.

وأكد أن القمة أكدت على ضرورة فتح نافذة جديدة للمفاوضات وتنشيطها وإعادة إحياء عملية السلام بفتح اتصالات مكثفة بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ولاسيما وأن مصر والأردن لهم باع كبير للتعامل مع الجانب الإسرائيلي بهدف إحياء المفاوضات وهذا ما تم مناقشته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع متحدث الرئاسة أن هناك قوة دفع وزخم وتفهم بقدر معقول لدى الإدارة الأمريكية الحالية في الاستماع لحل الدولتين والشرعية الدولية وهي أمور لم تكن مطروحة قبل ذلك في ظل الإدارات السابقة.


الكلمات المفتاحية

فلسطين رئيس وزراء إسراءيل بينيت الرئيس السيسي

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