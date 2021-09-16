عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه اليوم أمام نظيره المقاولون العرب.





ولم يستكمل أكرم توفيق المباراة الودية التي جرت عصر اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة وانتهت بفوز فريقه بهدف نظيف ليغادر الملعب.





ومن المقرر أن يُجري لاعب الأهلي أشعة على إصابته لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالقاهرة في نهائي كأس السوبر المصري.



