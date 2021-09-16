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عاجل.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:19 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.


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ويعد محمد صبحي الصفقة رقم 13 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت.

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كما تعاقد النادي مع عبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ  وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

الكلمات المفتاحية

موسم على سبيل الإعارة محمد صبحي لمدة موسم الزمالك

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