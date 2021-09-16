السكة الحديد يهزم شيكو استعدادا للقسم الثاني





حقق فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى اليوم الفوز على فريق شيكو بقيادة مصطفى مرعى بهدف دون رد سجله أبو النصر حلمى في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد .



ومن المقرر أن يواجه فريق السكة الحديد فريق بيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لقاء بور فؤاد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .



كما من المقرر أن يستضيف فريق شيكو فريق أبو قير في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة .