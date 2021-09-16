الهيئة الملكية بينبع توقع اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية

أبرمت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية، بعقد استثماري صناعي، يفوق حجم استثماره 130 مليون ريال سعودي، وذلك لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج محولات الطاقة، التي تسهم في توطين وتمكين مشروعات التوليد الكهربائي المتطورة، على مساحة تبلغ 33,400 م2.

ويأتي ذلك لتأكيد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية، واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية في تحقيق رؤية المملكة 2030.