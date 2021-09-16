الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

انتشرت صورة في الساعات القليلة الماضية للفنانة ياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى ووصولها مصر والذي يعد أول ظهور لها عقب أزمتها الصحية.





ورافق الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي في رحلة علاجها بسويسرا حيث عادا معا، عقب وصوله إليها منذ أيام قليلة حيث تأخرت الفيزا وإجرائات السفر الخاصة به.



وعانت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفترة الأخيرة، من أزمة صحية آثارت قلق جمهورها ومحبيها، ولكنها طمأنت جمهورها عليها، من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".