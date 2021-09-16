بيلسا يوجه رسالة للاتحاد الإنجليزي بعد طرد نجمه أمام ليفربول

طلب مدرب ليدز مارسيلو بيلسا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تفسير سبب تأكيد طرد المدافع باسكال ستراوك بعد تدخل على هارفي إيليوت لاعب ليفربول، مشيراً إلى أن هذا ربما يساعد اللاعبين في اتخاذ قراراتهم.





وطُرد ستراوك في الشوط الثاني خلال فوز ليفربول 3-0 يوم الأحد، بعد تدخل ضد إيليوت الذي تعرض لكسر في الكاحل.





وخسر ليدز استئنافه ضد قرار إيقاف ستراوك لثلاث مباريات ولم يتفق إيليوت مع القرار حيث أشار إلى أن اللعبة لم تكن تستحق الطرد.





وأبلغ بيلسا مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس: "أغلب التدخلات بهذا الشكل لا تؤدي إلى العواقب التي حدثت، لذلك يعترف اللاعب المصاب أن التدخل لم يكن متعمداً، أتفهم أن المسؤولين لديهم آراء مختلفة عما أقوله وعما قاله اللاعب المصاب وهذه الآراء هي ما تحدد النتيجة في النهاية".





وأضاف: "الأمر جيد بهذا الشكل، الفائدة الأكبر ستكون بتفسير هذا القرار لتفادي حدوث مثل هذه التدخلات العادية التي تؤدي إلى إصابات".





وسيغيب ستراوك عن مواجهتي نيوكاسل يونايتد غداً الجمعة، ووست هام يونايتد في الدوري ومباراة فولهام في كأس رابطة المحترفين.



