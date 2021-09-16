Advertisements

الإمارات وإستونيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
وقعت دولة الإمارات وجمهورية إستونيا مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإستوني المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وذلك ضمن منتدى الأعمال المشترك الإماراتي - الإستوني الذي عقد مؤخرا في دبي بتنظيم من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة و وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعلى هامش المنتدى .. اجتمع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع وفد من جمهورية إستونيا، برئاسة معالي أندريه سوت، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أشاد معالي الدكتور الفلاسي بمبادرات جمهورية إستونيا في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثنائية التي سيقدمها إكسبو 2020 دبي لجمهورية إستونيا لعرض وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة بيتر راودسيب، الرئيس التنفيذي في مؤسسة إستونيا، كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، ومن الجانب الإستوني سعادة يان راينهولد سفير جمهورية استونيا لدى الدولة، و ريستو كالجوراند، مستشار وزير تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، و إيجي ديفون، رئيسة ممثلي مؤسسة إستونيا.

يشار إلى أن المنتدى شهد حضوراً واسعاً ورفيع المستوى من الجانبين، حيث ألقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ومعالي أندريه سوت، كلمتين افتتاحيتين عبرا فيهما عن رغبة البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، خصوصاً عبر تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الإستوني، فيما ألقى سعادة عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة كلمة ترحيبية بالحضور.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ ربع ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يجدد عقود 3 لاعبين

منذ ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 19 ساعة

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعة و 22 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

06:41 م

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

07:43 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements