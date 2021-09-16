نجم الأهلي يتمسك بالانتقال إلى بيراميدز ويرفض فيوتشر

رفض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتقال إلى فيوتشر إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن اللاعب تلقى عرضًا من نادي فيوتشر لضم اللاعب لكنه رفض هذا العرض.





وأضاف المصدر بأن اللاعب يرغب في الانتقال إلى بيراميدز ويتمسك بالانتقال له.





وأشار المصدر إلى أن بيراميدز عرض 7 مليون جنيه لضم اللاعب وهو ما رفضه مسؤولو الأهلي في الوقت الذي يتمسك اللاعب بالانتقال لبيراميد.





واختتم المصدر تصريحاته بأن اللاعب خرج تمامًا من الحسابات الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ولن يعتمد عليه.



