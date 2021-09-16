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"التموين" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن معرض "أهلا مدارس"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف أحمد أبوالفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، معلومات جديدة عن معرض "أهلا مدارس"، مشيرًا إلى أنه يوجد 200 عارض ومناج في المعرض؛ والتخفيضات تتراوح ما بين 30% إلى 50%

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن المعرض يضم كافة متطلبات الطلاب في المدارس مثل الأدوات المكتبية والكمبيوتر والشنط المدرسية والمصنوعات الجلدية، كاشفا وجود عيادات مجانية للعيون والأسنان في المعرض مجانًا لطلبة المدارس.

وأشار مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن 70% من المعروضات الموجودة في أرض المعارض منتجات مصرية 100%.

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وزارة التموين اهلا مدارس التموين اخبار مصر

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