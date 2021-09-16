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النقد الدولي يحذر من أزمة إنسانية وشيكة في أفغانستان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر

قال صندوق النقد الدولي الخميس 16 سبتمبر، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان وحذر من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن اتصال صندوق النقد مع أفغانستان مازال معلقا وهو ما يعني تعليق أي تمويل من الصندوق.

وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على مساعدة الشعب الأفغاني من خلال السماح بتدفق التحويلات النقدية وتقديم مساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان.

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