أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن مصر دخلت الموجة الرابعة منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أن المتحورات الجديدة في هذه الموجة سريعة الانتشار، ولكن حدتها أقل مما سبق.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ذروة الموجة الرابعة ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل معقبًا: "هناك تراجع في الإصابة على مستوى العالم، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية".



ولفت إلى أن التطعيم هو طوق النجاة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى ان القيادة السياسية قامت بدور كبير جدًا، من خلال توفير اللقاح، ليس هذا فقط، بل قامت مصر بتصنيع هذا اللقاح.



وأضاف أن مصر تطمح لتطعيم 60% من سكان مصر قبل نهاية هذا العام، وهذا أمر جيد للغاية، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة التي تعتبر أحد الأدوات لانتشار هذا الفيروس بشكل سريع.



