Advertisements

أشهر حدادة في مصر عن مكالمة السيسي: "مش عارفة أنام من الفرحة" (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:33 م
الرئيس والسيدة بوسي سعد
الرئيس والسيدة بوسي سعد
كساب أحمد
علقت بوسي سعد، أشهر حدادة بالمنصورة، على مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه بتوفير ورشة حداده لها، قائلة: "المكاملة غيرت فيا حاجات كتير، أنا مبسوطة جدًا، الرئيس أعطاني الأمل في الحياة، والحمد لله".

وتابعت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان لديها 4 أطفال، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر 16 عامًا يساعدها في مهنة الحداده، متابعة: "ربنا يبارك في الرئيس، ويعطيه الصحية".

ولفتت إلى أنها طلبت من الرئيس شقة، وورشة حداده، معقبة: "فوجئت بأن الرئيس السيسي قام بتوفير لي شقة، وورشة، ومعاش شهري، انا مبسوطة جدًا، ولم أكن أتوقع أني هوصل للرئيس، أنا من بعد المكالمة من إمبارح مش عارفة أنام، ومبسوطة جدًا.. مكالمة الرئيس غيرت فيا حاجات كتير".

الكلمات المفتاحية

بوسي سعد السيسي اشهر حدادة في مصر اخبار مصر

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 8 ساعات

هل تعرضت صفقة الأهلي الجديدة لإصابة مزمنة؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 20 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتمسك بالانتقال إلى بيراميدز ويرفض فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

شذى تكشف تفاصيل صادمة عن إصابة هيثم شاكر بمرض خبيث

خاص| هيثم شاكر يقبل يد إسعاد يونس (صورة)

"مزيكا" تطرح كليب "المرأة المستقلة" لـ شذى وأوكا وأورتيجا (فيديو)

"المرأة المستقلة" لـ شذى وأوكا وأورتيجا حصريًا على راديو 9090 (فيديو)

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

بعد استجابة الرئيس لها.. أول حدادة بالمنصورة: "بكيت من الفرحة" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

09:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements