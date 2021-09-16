أشهر حدادة في مصر عن مكالمة السيسي: "مش عارفة أنام من الفرحة" (فيديو)

علقت بوسي سعد، أشهر حدادة بالمنصورة، على مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه بتوفير ورشة حداده لها، قائلة: "المكاملة غيرت فيا حاجات كتير، أنا مبسوطة جدًا، الرئيس أعطاني الأمل في الحياة، والحمد لله".



وتابعت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان لديها 4 أطفال، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر 16 عامًا يساعدها في مهنة الحداده، متابعة: "ربنا يبارك في الرئيس، ويعطيه الصحية".



ولفتت إلى أنها طلبت من الرئيس شقة، وورشة حداده، معقبة: "فوجئت بأن الرئيس السيسي قام بتوفير لي شقة، وورشة، ومعاش شهري، انا مبسوطة جدًا، ولم أكن أتوقع أني هوصل للرئيس، أنا من بعد المكالمة من إمبارح مش عارفة أنام، ومبسوطة جدًا.. مكالمة الرئيس غيرت فيا حاجات كتير".

