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مدير عام الدفاع المدني يدشّن النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دشّن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال ربط البوابة الداخلية بالخارجية باستخدام أحدث التقنيات في تصميم المواقع الإلكترونية، ومراعاة تحسين تجربة المستفيد، وتطبيق معايير المواقع العالمية.

وقد أضافت المديرية عددًا من الخدمات والتطبيقات؛ لتسهيل تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاع، من أبرزها: خدمة إصدار تراخيص السلامة، وخدمة الاستعلام عن مخالفات السلامة، ومنصة تطوع، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع المديرية دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

الكلمات المفتاحية

مدير عام الدفاع المدني المدني

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