شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع الأسعار (فيديو)

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة، إن مصر شهدت استقرارًا كبيرًا في أسعار الخضروات خلال أزمة كورونا بسبب التوسع في المشاريع الزراعية، ولكن العوامل الأخيرة التي شهدتها مصر الشهر الماضي أثرت بشكل سلبي على الحاصلات الزراعية، خلاف أن مصر في هذه الوقت تشهد الانتقال من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية.



ولفت "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار مؤقتة وليست دائمة، وهذه المشكلة ناتجة من الحالة الجوية الغير مستقرة خلال الفترة الماضية، معقبًا: "ارتفاع الخضروات خلال الفترة الحالية مبرر".



ولفت إلى أن مصر ليس لديها مشكلة في الحاصلات الزراعية بدليل تصدير مصر 5 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد السعر، وليس أي شيء آخر.



