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متحدث "المالية" يوضح تفاصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:37 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس جديدًا، ولكنه عبارة عن دليل إرشادي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط في إطار نشر الوعي الثقافي والضريبي.

وتابع "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية فرضت بقانون 53 لعام 2014 وطبق لمدة عام، ثم توقف بعد زيارة الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لبورصة الأوراق المالية.

ولفت إلى أن قانون 99 لعام 2020 قام بمد الاعفاء من تطبيق ضريب الرأسمالية لنهاية 2021، وأعفى المستثمر الأجنبي من ضريبة الرسمالية، خاصة وأن البورصة مصدر لدخول العملة الأجنبية، وهذا من شانه أن يؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه.

الكلمات المفتاحية

ضريبة المالية ارباح

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