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بريطانيا: 4.2 مليون شخص بالغ دون الـ40 لم يتلقوا لقاح كورونا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة، إن حوالى 4.2 مليون شخص بالغ دون سن الأربعين فى البلاد لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

 

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن نسبة الذين ظلوا غير ملقحين تبلغ 21٪ فى اسكتلندا و25٪ فى إيرلندا الشمالية، و22٪ فى إنجلترا و23٪ فى ويلز.

 

وأتاحت السلطات البريطانية الجرعات الأولى من لقاح كورونا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر نهاية شهر يونيو الماضي.

 

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى بريطانيا يبلغ حتى الآن ما يقارب 7.3 مليون شخص.

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