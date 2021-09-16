إخماد حريق في شقة سكنية ببولاق بسبب ماس كهربائي

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع في شقة بمنطقة بولاق الدكرور دون إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدائرة قسم بولاق الدكرور.



دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد موجها بسرعة محاصرة النيران.



سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون تفاقم الأمر، أمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.



المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية بالمنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.