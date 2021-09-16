Advertisements

إخماد حريق في شقة سكنية ببولاق بسبب ماس كهربائي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:40 م
حريق شقة
حريق شقة
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع في شقة بمنطقة بولاق الدكرور دون إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدائرة قسم بولاق الدكرور.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد موجها بسرعة محاصرة النيران.

سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون تفاقم الأمر، أمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية بالمنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

ماس شقة حريق بولاق

أخبار تهمك

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعة

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 20 ساعة

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يتمسك بالانتقال إلى بيراميدز ويرفض فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

هل تعرضت صفقة الأهلي الجديدة لإصابة مزمنة؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

بعد فصل الكهرباء عن المنطقة.. إخماد حريق مخزن سجاد بأبو النمرس

المعاينة تكشف سر حريق شقة سكنية بالدقي

إخماد حريق اندلع في مول شهير بأكتوبر

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

09:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements